IL GIOCATTOLO SOSPESO, ECCO COME FARE PER DONARE AI PIU' PICCOLI

In questo Natale sicuramente diverso per tutti noi, l’associazione Carrozzine Determinate, insieme al negozio “Il Bosco Incantato” di Montesilvano promuove l’iniziativa “IL GIOCATTOLO SOSPESO”.

Acquista un piccolo dono da lasciare in negozio, l’associazione si occuperà di distribuire un sorriso anche ai bambini che quest’anno rischiano, a causa della crisi economica, di non ricevere alcun dono.

Mettiamo in circolo l’amore, è quello il vero senso del Natale! È possibile aderire all’iniziativa anche a distanza, senza recarsi direttamente in negozio, donando anche un solo euro! Ogni goccia contribuirà a regalare una piccola gioia a tanti bambini.

Per donare un gioco si può andare direttamente nel negozio che si trova a Montesilvano in Via D’Annunzio, 56. Per donare a distanza si può visitare la pagina Facebook del negozio “Il Bosco Incantato” di Montesilvano, (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) scegliere il giocattolo e inviare il bonifico bancario (IBAN IT80O0306977341100000002921 conto intestato a Il Bosco Incantato, causale "GIOCATTOLO SOSPESO") o pagamento paypal. Per avere tutte le informazioni chiamare (0852192718 – 3924207341)



IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CARROZZINE DETERMINATE

CLAUDIO FERRANTE