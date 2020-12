ASP 2, LA GUERRA TRA GIULIANTE E IL CDA CONTINUA, MANDATO AL LEGALE? NOTIZIA FALSA

Confermo in ogni riga il mio comunicato! Due sole precisazioni riguardo la Asp 2 di Teramo: l’incipit del comunicato Rompicapo-Samuele “la Asp 2 ha già dato mandato ad un legale per tutelare ecc...” è una notizia falsa, si allega l’ordine del giorno del CdA di Asp 2, come sempre palesemente illegittimo, che è stato convocato per il 15/12/20, domani! Sono curioso di sapere se esista in natura un avvocato che accetti l’incarico facendosi firmare la procura dal consigliere anziano! Sic!

Due, circa il contratto...antenna telefonica...con SCADENZA 2028 è curiosa l’urgenza...va soltanto rilevato che l’antenna si trova sul terreno prospicente le abitazioni della Rompicapo e del Samuele.

Sulla TUA non mi dilungo, rilevo soltanto che TUA ha avuto il primo e unico bilancio in attivo sotto la mia Presidenza!

I mancati ricavi da traffico durante il lockdown non sono problema di TUA, ma riguardano tutte le aziende italiane ed è stato risolto con la previsione di un ristoro. Tranquillizzo quindi, circa la solidità del bilancio TUA, che sarà nonostante tutto in equilibrio!

Circa il fatto che i disabili di Giulianova (squadra basket) hanno ottenuto l’uso degli autobus si rileva che il Sindaco Costantini ha ringraziato per il loro interessamento due autorevoli esponenti di Forza Italia del governo della Regione, non il Presidente TUA. Forza Italia, per inciso, è lo stesso partito di Astolfi.

F.to Gianfranco Giuliante Commissario Lega Teramo