VOLONTARI DEL "NOTAG" RIPULISCONO I MURI DUE PALAZZI A TERAMO

Sei volontari si sono alternati per un pomeriggio tra rulli e pennelli ripulendo le mura di due palazzi. È l’iniziativa del progetto NoTAG Teramo che ha coinvolto i volontari in percorsi sulla cittadinanza attiva e sulle tecniche di manutenzione muraria, in accompagnamento ai lavori con i quali il gruppo intende contribuire a riqualificare la città. NoTAG Teramo intende riqualificare dal vandalismo grafico gli edifici pubblici, privati e le scuole, coinvolgendo altri volontari in attività di per portare al centro del dibattito i temi della cittadinanza attiva e della gestione collaborativa dei beni comuni: qualche momento di addestramento e poi… via ai lavori!