ROSETO, NO ALL'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA A COLOGNA PER FARE SPAZIO ALLO SCREENING DI MASSA





La rappresentante di Istituto, Istituto Comprensivo Roseto 1, Cologna Spiaggia, Melissa Maiorani contesta l'interruzione dell'attività didattica per fare spazio in questi giorni allo screening di massa.



I genitori degli alunni della scuola di Cologna Spiaggia esprimono forte dissenso per la scelta ingiusta ed inopportuna di eseguire i tamponi di massa nei locali della scuola.

“Siamo pienamente consapevoli dell’importanza dello screening di massa per il Covid 19 e nessuno di noi è contro l’iniziativa” - dichiara la rappresentante di istituto Melissa Maiorani a nome di tutti i genitori. “Tuttavia non riteniamo giusto che sia nuovamente sacrificata l’attività didattica a discapito dei nostri figli. Ricordiamo ai nostri amministratori che in Abruzzo le lezioni sono iniziate solo il 24 settembre per lo svolgimento del referendum costituzionale. A Cologna Spiaggia, poi, ci sono state già varie interruzioni causa Covid, oltre alla sospensione dell’attività didattica per il Giro D’Italia lo scorso ottobre. A ciò si aggiunga l’interruzione della scuola in presenza dello scorso anno da marzo in poi per cui non ci possiamo permettere ulteriori assenze,” dichiarano i genitori.

“Esortiamo il Sindaco e l’Amministrazione a trovare una soluzione alternativa immediata e a ritornare sulla scelta di requisire le aule della scuola di Cologna Spiaggia per non ledere nuovamente il diritto all’istruzione dei nostri figli.”

“Non ci risulta che altri comuni della Provincia di Teramo abbiano pensato di interrompere la didattica per eseguire i tamponi. La scuola, poi, non ci appare come il luogo più consono per eseguire dei test su un virus quasi sconosciuto di cui molti aspetti sul contagio sfuggono ancora al mondo scientifico.”

“Soluzioni alternative possono essere trovate per eseguire in sicurezza i test: ci permettiamo, ad esempio, di suggerire la modalità del drive in oppure la soluzione di una tendostruttura allestita nel campo sportivo o nelle piazze di Cologna Spiaggia e Piane Tordino o di verificare l’eventuale disponibilità di strutture ricettive del territorio.”



Melissa Maiorani

Thomas Picchio

Morena Stirparo

Monia Di Gaetano

Federica Maiorani

Luana Candelori

Lisa Di Carlantonio

Simona DI Edoardo

Gino Pistilli

Orsola Faenza

Alessandra Verdecchia

Mirella Cichetti

Samanta D’Eugenio

Marilena Censori

Erica Martinelli

Martina Braga

Paola Sistilli

Barbara Procacci