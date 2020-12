IL GLOBO REGALA L'ALBERO DI NATALE A GIULIANOVA

Ancora una volta la generosità degli imprenditori giuliesi si è fatta sentire. Anche quest’anno l’azienda Globo srl, leader nazionale nel campo del commercio di capi d’abbigliamento e calzature, ha fatto dono di un grande albero natalizio di oltre dodici metri, che è stato posizionato in Piazza Giovanni XXIII, ai piedi della Chiesa di San Pietro.



Ieri sera, all’accensione delle luci dell’albero e alla benedizione, erano presenti il Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, Loredana Di Nicola della Globo srl ed il Parroco della Natività di Maria Vergine, don Luca Torresi.



“Anche quest’anno il gesto della Globo srl ci onora – dichiara il Presidente del Consiglio Vasanella – ed è testimonianza viva del legame indissolubile di attenzione ed amore che le aziende della città hanno con il territorio. In un Natale come questo, segnato dall’emergenza sanitaria, iniziative come questa contribuiscono a far rimanere incontaminato lo spirito delle festività”.