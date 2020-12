IL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO DONA 330 CESTI DI NATALE A CHI E' IN DIFFICOLTA'

In questo Natale, dove le famiglie e gli amici rimarranno distanti, un piccolo gesto da parte del centro commerciale Gran Sasso per portare a chi sta attraversando un momento di difficoltà economica un sorriso e un momento di spensierata dolcezza.

Come oramai noto anche questo Natale sarà caratterizzato da limitazioni e le misure necessarie per combattere la pandemia hanno incrementato i disagi economici di molte famiglie. Il centro commerciale Gran Sasso si è chiesto come poter essere di aiuto, a quelle famiglie del territorio che maggiormente sono state colpite da difficoltà.

In collaborazione con il punto vendita Spazio Conad e Banco di Solidarietà di Teramo, il centro commerciale Gran Sasso donerà 330 ceste di Natale ad altrettante famiglie del territorio.

Un piccolo gesto che si aggiunge alle altre iniziative solidali che il Centro Commerciale Gran Sasso in questo 2020 ha organizzato a sostegno del territorio, come ad esempio le 250 uova di cioccolato donate in occasione della Pasqua, le 12 mila mascherine distribuite a maggio o l’assegno da 2.500€ in favore della Croce Rossa nell’ambito dell’iniziativa estiva “Lo Shopping R addoppia”

Si ringraziano per la collaborazione il punto vendita “Spazio Conad” presente all’interno del centro commerciale Gran Sasso per la fornitura di prodotti e l’associazione Banco di Solidarietà di Teramo per la distribuzione delle ceste alle famiglie del territorio.

Il centro commerciale Gran Sasso e i suoi dipendenti, augurano a tutti di trascorrere un Natale

sereno nella vicinanza dei propri affetti, se non fisica, nei cuori e nella speranza che l’attuale crisi sanitaria che affligge il mondo si risolva al più presto.