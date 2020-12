ECCO LE MESSE PER LA FESTA DEL PATRONO SAN BERARDO

In prossimità della Festa di San Berardo, Patrono della Città e della Diocesi di Teramo-Atri, si rende noto il programma delle celebrazioni nella Cattedrale, tutte nel rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria.

Venerdì 18 dicembre alle ore 18.30: Primi Vespri Solenni.

Sabato 19 dicembre alle ore 9:30: Santa Messa

alle ore 11.00: Santa Messa Solenne presieduta da Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Leuzzi, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube “Diocesi di Teramo-Atri”.

Al termine della funzione il nostro Vescovo impartirà la benedizione alla città di Teramo e alla diocesi con la reliquia del Santo Patrono sulla porta della Cattedrale.

Per tutta la comunità sarà come sempre un importante momento di rinnovo della devozione a San Berardo. «La celebrazione liturgica del patrono della Diocesi e della città di Teramo a pochi giorni dal Natale – afferma Monsignor Lorenzo Leuzzi – è un grande dono per scoprire, soprattutto in questo tempo particolare, il desiderio di camminare insieme. San Berardo, con il suo insegnamento e la sua testimonianza, ci ricorda che non siamo soli nella città e che i momenti difficili possono essere superati perché il Signore è sempre fedele alle sue promesse. Lui viene oggi per stare sempre in mezzo a noi. È la vera sorgente della speranza».