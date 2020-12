A GIURISPRUDENZA UN COMITATO DI INDIRIZZO MISTO PER IL CORSO DI LAUREA IN DIRITTO, ECONOMIA E STRATEGIA D’IMPRESA

La Facoltà di Giurisprudenza ha approvato oggi l’istituzione di un Comitato di indirizzo per il nuovo Corso di laurea magistrale in Diritto, Economia e Strategia d’Impresa dell’Università di Teramo.

Il Comitato, il primo nel suo genere all’interno della Facoltà di Giurisprudenza, ha una composizione mista: da un lato l’accademia, in primis il preside Paolo Marchetti, dall’altro una rosa di personalità espressione del mondo imprenditoriale abruzzese come CNA Abruzzo, Confindustria, Sviluppo Abruzzo S.p.A. e i presidenti degli Ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti di Teramo e della Marsica a «testimoniare – ha spiegato Emanuela Arezzo, presidente del Corso di laurea magistrale in Diritto, Economia e Strategia d’Impresa – la natura interclasse del Corso di studi che mira a miscelare competenze economiche a saperi giuridici e consente di accedere all’esame di abilitazione alle professioni economico-contabili. Il Comitato vuole assicurare una stretta collaborazione con gli stakeholders, creando un legame forte con il tessuto professionale e produttivo dell’Abruzzo che possa non solo rendere l’offerta formativa sempre più in linea con le esigenze e le richieste del mercato, ma anche favorire esperienze sul campo degli studenti durante il percorso formativo e successivamente l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro».

Il Comitato di indirizzo del Corso di laurea magistrale in Diritto, Economia e Strategia d’Impresa dell’Università di Teramo è composto da: Paolo Marchetti, Emanuela Arezzo, Massimo Basilavecchia, Daniela Mancini e Corrado Pasquali per la parte accademica e per le parti sociali da Giampiero Sardi, segretario generale CCIAA Teramo; Graziano Di Costanzo, direttore regionale CNA Abruzzo; Luigi Di Giosaffatte, direttore generale Confindustria Chieti-Pescara; Stefano Cianciotta, presidente Abruzzo Sviluppo S.p.A.; Alberto Davide, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo; Valerio Dell’Olio, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano; Antonio Lessiani, presidente dell’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Teramo; Paolo Brizzi, consigliere Confindustria Teramo.