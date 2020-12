PREMIO TORTORETO ALLA CULTURA, ECCO I PREMIATI

Nonostante la pandemia, l’Associazione Insieme ed il Comune di Tortoreto non rinunciano a portare a termine il percorso della sedicesima edizione del Premio Tortoreto alla Cultura, le cui iscrizioni si sono aperte a fine 2019. Il concorso, il cui termine per la partecipazione era stato prorogato proprio a causa della pandemia, ha seguito il suo iter nonostante le molte difficoltà e, grazie all’impegno del Comitato organizzatore, giungerà a conclusione Sabato 19 Dicembre, pur se non in presenza di pubblico. Al contrario degli anni passati, infatti, si è deciso di organizzare la cerimonia, in cui saranno annunciati i vincitori, mediante una diretta streaming. Questa avverrà, alle ore 11:00, sulla pagina Facebook “Turismo e Cultura Comune di Tortoreto” e sarà moderata dal giornalista Luca Zarroli. scopo principale del premio è quello di veicolare, attraverso diverse forme di arte e di espressione, la storia e le tradizioni abruzzesi. I destinatari sono bambini e giovani che frequentano scuole e università, ma anche adulti animati dalla volontà di esprimere il proprio “sentire” attraverso le forme artistiche che caratterizzano il concorso. Tre le sezioni previste: figurativa, poesia e cortometraggio.

L'Associazione Insieme ed il Comitato Premio alla cultura, coordinato dall’Avvocato Alessandra Richi, nelle difficoltà del momento, non può che rafforzare il proprio impegno nel mantenere viva una impostazione strutturata negli anni, meritevole di continuità, evoluzione, attenzioni istituzionali e qualitativi apporti. Certi che la Cultura sia ristoro dell'animo e distinguo di civiltà.

Di seguito l’elenco dei classificati:

FIGURATIVA

Categoria Pulcini

PRIMO CLASSIFICATO “IL BACIO DEL GIGANTE" di Francesca Di Marco

SECONDO CLASSIFICATO: “LA MIETITURA” di Annachiara Cesarini

TERZO CLASSIFICATO “TRA LE ONDE DEL NOSTRO MARE” Classe QUARTA B scuola primaria Lido Istituto comprensivo Tortoreto, insegnate referente Cinzia Di Domenico

MENZIONATI: “L’ABRUZZO IN UNA COPERTA” classe QUARTA C scuola primaria Lido, Istituto Comprensivo Tortoreto, insegnante referente: Cinzia Di Domenico; IL TERREMOTO” di Raimondo Schiopulescu; “ANTICHE TRADIZIONI” di Arapi Nicolas

Categoria Giovanissimi

PRIMO CLASSIFICATO "NON BASTANO LE LACRIME AD IMPASTARE IL CALCESTRUZZO" di Moré Rebecca

SECONDO CLASSIFICATO " ROCCA CALASCIO …UNA LUCE…UNA MAGIA" di Rosaria Di Mattia

TERZO CLASSIFICATO: “COLORI D’ABRUZZO” di Beatrice Cattai

Menzionati: “UN UNIVERSO PIENO DI RISORSE” di Jacopo Faraone; “I RICORDI SONO L’UNICA COSA CHE RIMANE DI UNA STORIA” di Micaela Kyla Padilla

Categoria Adulti

PRIMO CLASSIFICATO "GRAN SASSO D’ITALIA” di Trentalange Giuseppe

SECONDO CLASSIFICATO “TRAPASSATO IN PRESENTE” di Giuseppe Angelini

TERZO CLASSIFICATO “VICOLO DI NAVELLI" di Stefania Guerrieri

POESIA

Categoria Pulcini

Unico premiato: “IL CASTELLO DI SANT’EUSANIO” alunni classe terza Scuola Primaria San Demetrio N.V. - Istituto comprensivo San Demetrio – Rocca di Mezzo “Cesira Fiori” - insegnante referente Berardina Franchi

Categoria Giovanissimi

PRIMO CLASSIFICATO: “La Transumanza” di Flavio Zgjama

SECONDO CLASSIFICATO: “SPIRAGLI D'ABRUZZO” di Francesca Cori

TERZO CLASSIFICATO: “SONETTO ALL'ABRUZZO” di Angelo Nuvoletta

Categoria Adulti

PRIMO CLASSIFICATO: “SENTIMENTO D’AUTUNNO” di Carmelina Giancola

SECONDO CLASSIFICATO: “SUL LUNGOMARE” di Giuseppe Nori

TERZO CLASSIFICATO: “FIUME TU STESSO E VITA” di Patrizia Stefanelli

Menzionati: A UNA MARTIRE BAMBINA (SANT'IRENE DI CATIGNANO di Serena Carestia

CORTOMETRAGGIO

Categoria Adulti

PRIMO CLASSIFICATO: “MATERIA CELESTE” di Andrea Gatopoulos

SECONDO CLASSIFICATO: “IO MI RICORDO L'AQUILA” di Mario Castelnuovo

<<Il percorso del Premio Tortoreto, iniziato sedici anni fa, non poteva certo interrompersi quest’anno: la cultura rappresenta la luce per una comunità, specie in periodi così bui, ed è nostro dovere stimolare le coscienze dei nostri concittadini>> ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Giorgio Ripani <<Grazie all’impegno di tutto il Comitato organizzativo ed alla fiducia dei numerosissimi concorrenti, anche nel 2020 si terrà la cerimonia di annuncio dei vincitori, sebbene in diretta facebook, per evitare ogni rischio di contagio>>.