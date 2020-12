ALL’UNIVERSITA' IL RETTORE APRE LA GIORNATA DELLO SCREENING ANTI COVID

È stato il rettore Dino Mastrocola a sottoporsi per primo, questa mattina, al test per lo screening anti Covid 19 presso la postazione del Campus Aurelio Saliceti.

«Invito tutta la comunità accademica – ha dichiarato il Rettore – a sottoporsi al test. La campagna di screening è quanto mai importante per tentare di interrompere la catena di contagi individuando i soggetti asintomatici potenzialmente in grado di infettare altre persone. Invito anche tutti i cittadini teramani che risiedono nel quartiere di Colleparco a usufruire della postazione attivata nel nostro Ateneo presso la Sala conferenze del Polo didattico Gabriele D’Annunzio».

«L’Università di Teramo – ha aggiunto il Rettore – ha messo volentieri a disposizione della campagna di screening sia la sede di Colleparco che quella del Polo di Piano d’Accio. Il rapporto con il territorio è una costante nell’attività del nostro Ateneo. Come sempre vogliamo essere accanto ai cittadini e alle istituzioni»