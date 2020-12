L'ABRUZZO SI PREPARA A TORNARE IN ZONA ROSSA PER LE FESTE DI NATALE E CAPODANNO

Tempo quasi scaduto. L'Abruzzo si prepara a tornare in zona rossa per le feste di Natale. Il Governo è andato avanti anche ieri uno scontro mai visto prima sulle nuove restrizioni natalizie. Oggi le Regioni saranno informate delle decisioni, probabilmente a metà giornata. Si discute di due scenari, sostenuti rispettivamente dai due opposti schieramenti, chi vuole una stretta totale e chi parziale: una zona rossa continuativa, dal 24 dicembre al 6 gennaio, oppure solo nei festivi e nei prefestivi, in questo modo verrebbero liberate le giornate del 28, 29 e 30 dicembre e, forse, il 4 gennaio, per poi tornare ad una specie di normalità dal 7 gennaio. Ieri Marsilio ha puntellato ancora la sua strategia, comunicando, alla luce del bollettino giornaliero dei dati, che l'Abruzzo è sostanzialmente fuori dai livelli di allarme.