SCREENING DI MASSA, A TERAMO EFFETTUATI 3903 TAMPONI: 5 SONO I POSITIVI, IN PROVINCIA INVECE 25461 TAMPONI CON 57 POSITIVI

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 10094 tamponi rapidi 14 dei quali sono risultati positivi, solo nella città di Teramo i tamponi sono stati 3903 con 5 positivi rilevati. In tutto il Teramano dall'inizio dello screening sono stati effettuati 25461 tamponi, questa operazione ha consentito di individuare 57 positivi asintomatici che, in tempi brevi, verranno sottoposti a tampone molecolare di conferma. Vi illustriamo in maniera dettagliata i risultati: nel comune di Alba Adriatica 918 tamponi nessuno positivo, ad Arsita 254 tamponi di cui 2 positivi, ad Atri 515 tamponi nessuno positivo, a Basciano 371 tamponi 1 positivo, a bellante 243 tamponi nessuno positivo, a Bisenti 408 tamponi 2 positivi, a Campli 387 tamponi 8 positivi, a Castellalto 700 tamponi 4 positivi, a Castiglione M.R. 389 tamponi nessuno positivo, a Castilenti 319 tamponi nessuno positivo, a Cellino Attanasio 189 tamponi nessuno positivo, a Cermignano 424 tamponi 4 positivi, a Civitella del Tronto 930 tamponi 3 positivi, a Colonnella 397 tamponi 1 positivo, a Controguerra 199 tamponi nessuno positivo, a Corropoli 390 tamponi 1 positivo, a Giulianova 1072 tamponi 2 positivi, a Martinsicuro 745 tamponi 3 positivi, a Montefino 324 tamponi nessuno positivo, a Morro d'Oro 653 tamponi 1 positivo, a Mosciano Sant'Angelo 691 tamponi 2 positivi, a Nereto 163 tamponi nessuno positivo, a Pietracamela 63 tamponi nessuno positivo, a Pineto 1025 tamponi 1 positivo, a Rocca Santa Maria 123 tamponi nessuno positivo, a Roseto 1764 tamponi 1 positivo, a Sant'Egidio alla Vibrata 440 tamponi effettuati 1 positivo, a Sant'Omero 336 tamponi nessuno positivo, a Silvi 442 tamponi 1 positivo, a Teramo 6705 tamponi 11 positivi, a Torricella sicura 750 tamponi 1 positivo, a Tortoreto 1719 tamponi 5 positivi, nei comuni della valle siciliana che comprendono: Castel Castagna, Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso e Tossicia, sono stati effettuati 1121 tamponi di cui 1 solo positivo, a Fano Adriano e a Crognaleto 292 tamponi 1 positivo. Nella giornata di domani i tamponi saranno effettuati nei comuni di Alba Adriatica, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo e Torano Nuovo.