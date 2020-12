CHIUDE DOPO 59 ANNI LO STORICO NEGOZIO PER BAMBINI "LA NUVOLETTA": CI MANCHERA'

Scrive Paola nel suo messaggio di saluto ad intere generazioni di bambini, di genitori e di nonni che si sono serviti in quel negozio: La Nuvoletta, a metà corso San Giorgio:

Era il 1961...

con tutto il futuro davanti e tanta lungimiranza, mio padre Umberto e la zia Divina, iniziarono un nuovo viaggio per “La Nuvoletta” con obiettivi imprescindibili: qualità dei prodotti e massima attenzione alla clientela.

Poi alla famiglia approdò la mia mamma Vincenza la “vera anima del negozio”, con la sua eclettica creatività, competenza e tanta pazienza..... un po’ dopo... arrivai io!

Generazioni di una storia di oltre mezzo secolo che si sono succedute in questo meraviglioso viaggio. Oggi, in assenza di ricambio generazionale e con la dissolvenza dei valori di qualità precisione e relazione umana, il percorso de “La Nuvoletta” è giunto al termine. Ma... non termina, nei nostri cuori e nelle nostre menti, resterà sempre vivo il bagaglio umano del rapporto instaurato con Voi clienti che siete state mamme, zie....nonne

Il rammarico per aver dovuto prendere la decisione di interrompere questo viaggio non intacca, però, la ricchezza dei ricordi, dei momenti passati insieme, delle storie di vita condivise con voi: gioie, desideri e speranze.

Voglio davvero ringraziare tutti Voi per aver creduto nelle qualità de “La Nuvoletta” ed aver apprezzato il lavoro di chi lo avviò e di tutte coloro che lo hanno portato avanti fino ad oggi, per la vostra fiducia, la vostra amicizia, la vostra stima, i vostri sorrisi, le vostre confidenze, i vostri complimenti..i vostri momenti di vita. “La Nuvoletta” chiude ma... ci rincontreremo!

Per strada, in un caffè o in qualunque altro luogo e ci sarà ancora un... “ti ricordi” con la gioia di esserci e di averli vissuti insieme...

E noi ringraziamo tutti voim perchè se i nostri bambini poi diventati ragazzi hanno potuto indossare vestiti belli, al passo con i tempi e di qualità è stato grazie al negozio La Nuvoletta e a Paola sempre pronta a darti il consiglio migliore sulla scelta di questo o quel capo.