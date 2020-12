VIDEO / INCASSI "MAGRI" PER GLI AMBULANTI DEL MERCATO IN CENTRO A TERAMO

Incassi magri oggi per i commercianti che hanno esposto al mercato del sabato tornati dopo un lungo stop. La gente c'era ma in pochi hanno effettuati gli acquisti che si sperava in questo periodo pre natalizio.

GUARDA QUI IL SERVIZIO