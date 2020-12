MARTEDI IL VESCOVO LEUZZI FARA' VISITA AI LAVORATORI DELLA BETAFENCE

Anticipando il nostro invito, Sua Eccellenza il Vescovo di Teramo, Mons. Leuzzi, ci ha comunicato la volontà di fare visita alle lavoratrici e ai lavoratori della Betafance e di celebrare messa all’interno del sito industriale, martedì 22 dicembre 2020, alle ore 12.15.

Sarà l’occasione per scambiare gli auguri di Natale e raccogliere le preoccupazioni e anche le richieste di quanti vivono nell’incertezza e con pesanti ipoteche sul proprio futuro.

La richiesta che le organizzazioni sindacali rivolgeranno a Sua Eccellenza, invece, sarà quella di voler intercedere affinché al tavolo ministeriale, richiesto dalle OO.SS. nazionali, ci sia anche Marco De Benedetti, l’imprenditore italiano che per l’Europa guida il fondo Carlyle, detentore del gruppo multinazionale inglese Praesidiad, proprietario della Betafance, che in un’immagine allegata viene ritratto al fianco di Papa Francesco.

Alla vigilia delle festività natalizie, quello di martedì sarà soprattutto un momento di riflessione per tutti coloro hanno vissuto e vivono, da vicino o da lontano, la vertenza Betafance: per le lavoratrici e i lavoratori che proseguono nell’incertezza del futuro, per chi, in questi mesi, gli è stato al fianco nella lotta, ma soprattutto per chi il futuro di queste lavoratrici e lavoratori lo potrà e dovrà determinare.