SCREENING DI MASSA, LA PROTEZIONE CIVILE: «A TERAMO DUE NUOVI POSITIVI E 3.578 TAMPONI EFFETTUATI»

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 14447 tamponi rapidi 37 dei quali sono risultati positivi, solo nella città di Teramo i tamponi sono stati 3578 con 2 positivi rilevati. In tutto il Teramano dall'inizio dello screening sono stati effettuati 41901 tamponi, questa operazione ha consentito di individuare 98 positivi asintomatici che, in tempi brevi, verranno sottoposti a tampone molecolare di conferma. Vi illustriamo in maniera dettagliata i risultati: nel comune di Alba Adriatica 1508 tamponi 1 positivo, ad Ancarano 358 tamponi 3 positivi, ad Arsita 254 tamponi di cui 2 positivi, ad Atri 1145 tamponi 1 positivo, a Basciano 547 tamponi 2 positivo, a Bellante 516 tamponi 3 positivi, a Bisenti 408 tamponi 2 positivi, a Campli 664 tamponi 9 positivi, a Canzano 81 tamponi 1 positivo, a Castellalto 1130 tamponi 4 positivi, a Castiglione M.R. 389 tamponi nessuno positivo, a Castilenti 319 tamponi nessuno positivo, a Cellino Attanasio 457 tamponi 1 positivo, a Cermignano 424 tamponi 4 positivi, a Civitella del Tronto 930 tamponi 3 positivi, a Colonnella 618 tamponi 3 positivi, a Controguerra 382 tamponi 2 positivi, a Corropoli 665 tamponi 2 positivi, a Giulianova 2343 tamponi 10 positivi, a Martinsicuro 1228 tamponi 5 positivi, a Montefino 324 tamponi nessuno positivo, a Montorio al Vomano 281 tamponi nessuno positivo, a Morro d'Oro 653 tamponi 1 positivo, a Mosciano Sant'Angelo 1238 tamponi 3 positivi, a Nereto 435 tamponi nessuno positivo, a Notaresco 770 tamponi 1 positivo, a Penna Sant'Andrea 229 tamponi 1 positivo, a Pietracamela 63 tamponi nessuno positivo, a Pineto 1790 tamponi 2 positivi, a Rocca Santa Maria 152 tamponi nessuno positivo, a Roseto 3172 tamponi 6 positivi, a Sant'Egidio alla Vibrata 1210 tamponi effettuati 2 positivi, a Sant'Omero 823 tamponi 1 positivo, a Silvi 1094 tamponi 2 positivi, a Teramo 11420 tamponi 13 positivi, a Torricella sicura 749 tamponi 1 positivo, a Tortoreto 1719 tamponi 5 positivi, nei comuni della valle siciliana che comprendono: Castel Castagna, Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso e Tossicia, sono stati effettuati 1121 tamponi di cui 1 solo positivo, a Fano Adriano e a Crognaleto 292 tamponi 1 positivo. Nella giornata di domani i tamponi saranno effettuati nei comuni di Alba Adriatica, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo e Torano Nuovo.