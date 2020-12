DA DOMANI RAI 2 A TERAMO CON LA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA "STOP AND GO"

La Città di Teramo ospiterà la troupe televisiva di "Stop And Go" , il nuovo programma in onda su RAI 2 tutti i sabato pomeriggio alle 16.35, presentato da Marco Mazzocchi e Laura Forgia con Giulietta Cozzi.

"Stop and Go" vuole intercettare ed evidenziare, questo importante momento, attraverso le esperienze vissute dai due conduttori e dagli inviati. Con auto, moto, biciclette, monopattini ed altri mezzi oggi sempre più in uso, indagheranno varie realtà italiane, sia dal punto di vista della mobilità tradizionale che di quella alternativa.

La puntata teramana inizierà nel centro storico di Teramo mettendo in evidenza l'ottima qualità della vita in relazione alle peculiarità storiche, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche. La puntata proseguirà lungo la SS81 in direzione Campli dove verrà effettuata la seconda tappa della trasmissione mettendo in luce la bellezza di uno dei borghi più belli d'Italia.

Le successive tappe toccheranno il Rifugio delle Aquile e le gole del salinello per poi concludere la puntata a Civitella del Tronto con un suggestivo giro a cavallo della magnifica Fortezza.

Per il territorio teramano è una straordinaria occasione di visibilità e promozione su un asse, quello di Teramo/Campli/Civitella Del Tronto, che ha un potenziale turistico enorme e per il quale intendiamo avviare una pianificazione ad hoc con i comuni coinvolti.

Le registrazioni ci saranno da domani a martedì 22 dicembre. La messa in onda a gennaio 2021