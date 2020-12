PRESO D'ASSALTO, A PESCARA, IL NUOVO LOCALE DI NIKO ROMITO: VENDE BOMBOLONI

Per 20 anni tanti abruzzesi sono venuti da me, per queste festività Natalizie ho deciso di ricambiare l’affetto dimostrato ed esser io ad entrare a casa di molti di loro, in un luogo a me caro da sempre. Bombe dolci e cioccolata calda, nel cuore di Pescara.

Prendi, gusta, passeggia. Sono le tre parole che definiscono l’universo di Bomba, il temporary store che Niko Romito che ha aperto nel cuore commerciale di Pescara da iei, con servizio tutti i giorni dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 21.30.

«Sono un cuoco, non posso aprire le porte dei miei ristoranti ora, causa Covid ma è attraverso il cibo che amo comunicare e così ho deciso di fare i miei auguri di Natale lasciando la parola alle mie bombe, perché raccontano tutto ciò che io direi a parole» dichiara lo chef sangrino che non ha mai fatto mistero della sua passione per la bomba che si porta dietro da bambino, da quando suo papà Antonio le sfornava nella pasticceria di famiglia a Rivisondoli.