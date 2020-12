CONTINUANO LE POLEMICHE SUL PRESEPE DI CASTELLI A SAN PIETRO, SE NE PARLA ANCHE SUL NEW YORK TIMES

"Io sto con il presepe di Castelli" è l'iniziativa per difendere dalle critiche il presepe esposto in questi giorni in piazza San Pietro, promossa da "Visit Castelli", la pagina Facebook e il sito di promozione turistica del Comune. Un'iniziativa che consiste nel postare sui social una fotografia con la natività delle statue di ceramica in grandezza naturale realizzate tra il '60 e il '70 da docenti e studenti del liceo "Grue", con sotto la scritta "io sto con il presepe di Castelli" che si può condividere dalla pagina di "Visit Castelli". In tantissimi hanno già aderito tra cui il governatore Marsilio, la parlamentare Pezzopane, i sindaci teramani e tanti privati cittadini. Intanto l'opera è finita anche sul "New York Times", che ha riportato un insieme di pareri di turisti intervistati dinanzi all'opera e di giornali e critici internazionali tra chi lo apprezza e chi lo critica.