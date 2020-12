AD ALBA ADRIATICA CONCLUSI I LAVORI DEL SECONDO LOTTO DELLA SCUOLA ENRICO FERMI

La Cascina Costruzioni Srl, aderente al Consorzio Ciro Menotti di Ravenna, ha concluso nei termini contrattuali il secondo lotto dei lavori di ricostruzione della scuola media Enrico Fermi di Alba Adriatica.

“Abbiamo lavorato con grande impegno ed in piena sintonia con il Comune di Alba Adriatica per poter concludere i lavori affidatici nei termini contrattuali” dichiara il rappresentante dell’impresa La Cascina Costruzioni, Dott. Ing. Federico Dell’Aquila. “E’ per questo motivo che ringrazio i tecnici e le maestranze tutte che hanno partecipato a vario titolo all’esecuzione dell’opera”.

Il Sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, visiterà il cantiere il prossimo 23 dicembre.

La Cascina Costruzioni

La storia di Cascina Costruzioni ha inizio nel 1982 quando un gruppo di giovani tecnici lucani decise di unire forze e know-how per dar vita a una piccola realtà imprenditoriale a carattere locale. Con il tempo, grazie alla determinazione e alla professionalità di tutti i suoi dipendenti, si è ingrandita fino a divenire oggi un punto di riferimento per l’intero territorio nazionale.