VIDEO / UNI.TE, LEZIONI IN PRESENZA DAL PRIMO DI MARZO, IN AUMENTO LE ISCRIZIONI

"Da gennaio, l'Uni.Te riprenderà gli esami in presenza e da marzo le lezioni, in presenza o in modalità mista. Nell'anno del Covid l'Uni.Te ha mostrato un Ateneo in piena attività, con il consolidamento e aumento del numero degli iscritti, l’intercettazione di fondi per la ricerca e una serie di iniziative di interazione col territorio, anche se la Regione Abruzzo, per la convenzione sul sistema agro-silvo-pastorale abbia deciso di rivolgersi a una università esterna, invece di guardare alle eccellenze locali”. Lo ha detto il rettore Dino Mastrocola alla conferenza stampa di fine anno.

