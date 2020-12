VIDEO / LA CARITAS CERCA UN UNICO STABILE DOVE RACCOGLIERE TUTTI I SERVIZI PER CHI HA BISOGNO DI AIUTO

La Caritas è in prima linea per aiutare chi ha bisogno e si trova in uno stato di difficoltà. Don Enzo Manes, direttore della Caritas insieme alla Diocesi sta lavorando per cercare un unico stabile dove raccogliere tutti i servizi che offre la struttura e che va incontro al progetto, a cui tiene molto il Vescovo Leuzzi, verso la creazione della Cittadella della Carità.

ASCOLTA QUI DONE ENZO MANES