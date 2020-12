SI ACCENDE FINALMENTE L'OLMO DI PIAZZA MARTIRI

Si accende a Teramo per Natale anche l’albero Olmo di Piazza Martiri al centro della città, grazie all'idea e al contributo del Consorzio Stabile Rennova che vede al suo interno la presenza di tutte imprese della provincia teramana.



Ad annunciarlo l’Assessore al commercio Antonio Filipponi - “L'olmo è uno dei simboli di Piazza Martiri, amato da tutti i teramani. Segno di protezione e amore, sin dai tempi più antichi l’olmo veniva usato come sostegno per la vite, oggi diventa immagine di luce e unione dedicato alla donna.”



“Abbiamo voluto donare per questo Natale un simbolo luminoso alla città, una “luce rosa che ci unisce”, come messaggio di speranza e di vita rivolto in particolare a tutte le donne che, nell'emergenza che stiamo vivendo, sono ancora di più colonna portante delle nostre famiglie e dei nostri affetti. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha voluto accogliere con entusiasmo la nostra proposta.” – spiega il presidente del Consorzio, Sabatino Di Giambattista.



Il Consorzio Stabile Rennova da sempre impegnato nella ricostruzione post sisma, è costituito da: Edilizia Polisini Fiorenzo Srl – Fracassa Rinaldo Srl – Gavioli Restauri Srl – Marcozzi Costruzioni Srl – Savini Appalti Srl – Fimav Srl - Clima Impianti Srl – Elettroidraulica Silvi Srl - Teknoelettronica Srl - M2 Srl.