GIOVEDI 24 E 31 DICEMBRE UFFICI COMUNALI CHIUSI

Il Sindaco ha emanato un Decreto con il quale sancisce che nei giorni di giovedì 24 e 31 dicembre 2020, coincidenti con le vigilie delle festività di Natale e Capodanno: gli Uffici comunali; rimarranno chiusi.

Fanno eccezione:

- l’ Ufficio Protocollo, l’URP e i servizi demografici, aperti al pubblico limitatamente al turno antimeridiano.

La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che, sulla base delle pregresse annualità, nei giorni in questione su registra un ridotto afflusso di pubblico; oltre ciò vi è da considerare che negli stessi giorni l’intero territorio nazionale sarà sottoposto alle misure previste per la cosiddetta “Zona Rossa” con le limitazioni ad essa connesse.