ALLA SALA CONVEGNI DEL MAZZINI, DOMANI IL CONCERTO DI NATALE DEL BRAGA CON LA GRAVINA

Sarà la Sala Convegni dell’Ospedale ‘Mazzini’ di Teamo a ospitare domani, mercoledì 23 dicembre, alle ore 17.30, il tradizionale Concerto di Natale del Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo. Protagonisti dell’evento, inserito nel cartellone del ‘Braga per il Sociale’, saranno l’Ensemble di Fiati del Conservatorio Braga diretto dal Maestro Federico Paci e una straordinaria Vanessa Gravina, ospite d’eccezione.

“Nonostante l’emergenza sanitaria determinata dal Sars-Cov-19 abbiamo deciso di non interrompere quella che è ormai una tradizione per il Conservatorio ‘Braga’ – ha ricordato il direttore Tatjana Vratonjic – ossia il Concerto di Natale, ideato e da sempre vissuto come un momento di apertura alla città di Teramo e al territorio più in generale, un’occasione in cui Teramo si riappropria di un patrimonio culturale e musicale che le appartiene e partecipa per scoprire i talenti che crescono nella nostra struttura. Ovviamente oggi proprio la pandemia ci ha costretto a rimodulare il Concerto, a studiarne una nuova organizzazione, sfruttando peraltro le modalità tecnologiche e digitali che pure il Conservatorio sta sperimentando con grande successo ormai dalla scorsa primavera, e se per quest’anno le famiglie non potranno prendere il proprio posto in Cattedrale come sempre avvenuto per entrare nell’atmosfera natalizia attraverso la musica, vuol dire che porteremo noi la musica nelle loro case. E infatti il Concerto sarà trasmesso in diretta attraverso i canali televisivi di TelePonte e Tv6 e in diretta streaming sulla pagina di AbruzzoWeb. Non solo: abbiamo anche deciso di inserire l’evento nel cartellone del progetto ‘Braga per il Sociale’ che ogni anno ci permette di portare l’arte delle sette note negli ospedali, in carcere, nelle Case-Famiglia, ovunque si viva in modo tangibile l’esperienza del dolore, ma dove pure si può rinascere anche attraverso la musica. L’evento natalizio del 2020 si arricchisce, infine, anche per la presenza di un ospite di assoluto rilievo, l’attrice Vanessa Gravina che ha accettato di accompagnare i brani con la sua voce narrante, raccontando il miracolo del Natale”.

Domani, dunque, mercoledì 23 dicembre, nella Sala Convegni dell’ospedale ‘Mazzini’, dalle 17.30, l’Ensemble di Fiati del Conservatorio Braga, diretto dal Maestro Federico Paci, eseguirà la Serenata ‘Gran Partita’ in si bemolle di Mozart, il Gospel Fantasy e una Suite Natalizia, arrangiate da Michele Mangani. Sulla scena ci saranno gli oboi di Lorenzo Luciani e Roberta Coco; Anna Rita Rambelli e Paolo Sigismondo ai Clarinetti; Giuseppe Federico Paci e Lorenzo Poli ai Corni di Bassetto; Massimo Martusciello e Simone Salerni ai Fagotti; Giovanni D’Aprile, Cristian Santucci, Marco Zampogna e Misael Di Francesco ai Corni; Fabrizio Benevelli al sax soprano, Maria Vittoria Eliani al sax contralto, Maria Sofia Di Francesco sax tenore e David Perpetuini al sax baritono; Giuseppe Pelura e Piergiacomo Mattiucci ai Flauti; Claudio Marzolo e Diego Amadio ai Contrabbassi; Simone Aniballi alle Percussioni. E poi, ovviamente, la voce calda e avvolgente della star dell’evento, l’attrice Vanessa Gravina.