SPERANZA E RESILIENZA NEL MESSAGGIO DEI COMMERCIANTI DI TERAMO STAZIONE

Speranza e resilienza, il messaggio che le 50 attività dell'associazione commercianti Teramo Stazione vogliono trasmettere alla città di Teramo e al quartiere di Via Pannella.

E così, un po' in sordina per la gravità del momento, i commercianti della zona Stazione-Sacro Cuore, ormai a tutti gli effetti un altro centro cittadino, hanno deciso di regalare e regalarsi un Natale "luminoso".

Le attività si sono così adoperate per illuminare le vie del quartiere, la facciata della Chiesa del Sacro Cuore e l'area verde di Via Pannella dove è stata posizionata la Santa Natività. Spazio verde quest'ultimo che, oltre ad aver accolto un abete e dei ciclamini, vedrà ulteriori migliorie arricchendosi di una panchina e di una piccola staccionata in legno, segnalazioni positivamente accolte dall'assessore Valdo Di Bonaventura e dal consigliere Massimo Speca.

"Il commercio sta vivendo uno dei periodi più difficili che, ancor piu in queste festività natalizie, presenta un conto salato alle famiglie che vivono della propria attività" così il presidente Alessandro De Antoniis.

"Bar, ristoranti e molte altre attività stanno soffrendo in maniera particolare, ma cercano di reagire. I negozi di vicinato, continua De Antoniis, sono il quartiere, rappresentano piccoli presidi su cui i cittadini possono contare. Tutte le attività si sono attivate con la consegna a domicilio, l'asporto, le promozioni e i buoni sconto per continuare ad offrire il meglio alla clientela, nella speranza di tornare presto ad accoglierla nelle proprie attività. Mi faccio portavoce dell'associazione dei più sinceri auguri di serenità a tutta la cittadinanza".