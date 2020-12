VIDEO / AL POLO ALBERGHIERO DEL DI POPPA-ROZZI UN MENU' DI NATALE PER LA MENSA MULTA PAUCIS

Il polo alberghero con le classi 3 G e 3 F dell'istituto Di Poppa-Rozzi ha realizzato un menu' completo per la Mensa Multa Paucis. Un progetto per poter degustare i piatti preparati con il cuore per il Natale da studenti e docenti. Oltre al menù sono stati consegnati anche dei pacchi dono.

ASCOLTA LA DIRIGENTE PROVVISIERO