DA DOMANI TORNIAMO IN ZONA ROSSA, ULTIMA CORSA AGLI ACQUISTI

Ultima corsa allo shopping di Natale: domani scatta il lockdown previsto dal decreto del 18 dicembre che vieta ogni spostamento nelle giornate festive e prefestive dal 24 dicembre al 6 gennaio. Negozi, bar e ristoranti saranno aperti oggi e sarà possibile circolare liberamente nella propria regione; poi, a partire dalla mezzanotte della Vigilia, tutta l'Italia andrà per 10 giorni in zona rossa: sarà necessaria l'autocertificazione e gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità.

In zona rossa sono chiuse tutte le attività commerciali al dettaglio, compresi i negozi e i centri estetici, fatta eccezione per i generali alimentari e di prima necessità. Aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I luoghi di culto possono restare aperti fino alle 22. Chiuse anche le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticceri. Consentita la consegna a domicilio e, fino alle 22, anche l'asporto. È possibile anche fare attività motoria e sportiva individuale ma solo vicino alla propria abitazione.

