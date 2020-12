VIDEO / ECCO COME SI PRESENTA TERAMO STAZIONE A NATALE...GRAZIE AI COMMERCIANTI

Speranza e resilienza, il messaggio che le 50 attività dell'associazione commercianti Teramo Stazione vogliono trasmettere alla città di Teramo e al quartiere di Via Pannella.

E così, un po' in sordina per la gravità del momento, i commercianti della zona Stazione-Sacro Cuore, ormai a tutti gli effetti un altro centro cittadino, hanno deciso di regalare e regalarsi un Natale "luminoso".

Le attività si sono così adoperate per illuminare le vie del quartiere, la facciata della Chiesa del Sacro Cuore e l'area verde di Via Pannella dove è stata posizionata la Santa Natività. Spazio verde quest'ultimo che, oltre ad aver accolto un abete e dei ciclamini, vedrà ulteriori migliorie arricchendosi di una panchina e di una piccola staccionata in legno, segnalazioni positivamente accolte dall'assessore Valdo Di Bonaventura e dal consigliere Massimo Speca.

