ECCO GLI APPUNTAMENTI DELLE FESTIVITA' A SAN GABRIELE PER NATALE

In occasione delle festività natalizie il santuario di San Gabriele è pronto ad accogliere i pellegrini che potranno arrivare al santuario per partecipare alle sante mese, confessarsi e sostare in preghiera davanti all’urna del santo.

Durante il tempo di Natale il santuario rispetterà le regole e gli orari imposti dall’ultimo decreto governativo a causa dell’emergenza coronavirus.

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, la messa della notte sarà anticipata alle ore 19.30 per dare la possibilità a tutti i fedeli di rientrare nelle proprie case entro le ore 22.

Venerdì 25 dicembre (Natale), venerdì 1° gennaio (Maria Madre di Dio) e mercoledì 6 gennaio (Epifania) le messe seguiranno il normale orario festivo (ore 8, 9, 10, 11, 12 – 16, 17, 18)

Il 31 dicembre, alle ore 17, ci sarà una messa di ringraziamento per l’anno trascorso.

Dal 26 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio il santuario, pur rimanendo sempre aperto (8 -12.30 e 14-17), ridurrà gli orari delle messe come segue: sante messe ore 8, 9.30, 11, 16, 17.

Le confessioni si potranno fare negli orari di celebrazione delle messe.

** Nel periodo natalizio (a partire dal 20 dicembre, fino al 10 gennaio 2021) sarà possibile ammirare all’interno del santuario il grandioso presepe meccanico.