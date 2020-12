LA FARMACIA COMUNALE INVESTE SU COLLEATTERRATO E RIACQUISTA DAL TRIBUNALE LA SEDE

In data 18 dicembre, su impulso del Sindaco dott. Gianguido D’Alberto e dell’Amministrazione Comunale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A ha provveduto ad acquisire i locali della Farmacia oggetto di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Teramo.

La scelta di investire nel quartiere di Colleatterrato ribadisce la volontà dell’Amministrazione Comunale e del C.D.A. di dare un segnale di continuità in termini di servizi rispetto alle esigenze di un quartiere in trasformazione e in questa direzione, la discussione interna al Consiglio di Amministrazione volge verso lo studio del potenziamento delle prestazioni offerte, non solo, sono allo studio le possibilità offerte dall’e- commerce per ampliare la rete di vendita sul suolo nazionale e capillarizzando meglio nel Comune di Teramo e nei suoi quartieri il servizio di consegna a domicilio.

L’impegno di migliorare, potenziare ed aumentare i servizi attualmente svolti sono e saranno l’obiettivo di un Consiglio di Amministrazione che si distingue anche per la sua composizione, due donne, due professioniste come L’Avv. Serena Monina e la Dott.ssa Francesca Gadaleta, su tre componenti, che lavorano per perseguire il bene comune.

La Dott.ssa Gadaleta peraltro, sarà tra i primi vaccinati della campagna di vaccinazioni anti-covid 19.

Il Consiglio di Amministrazione intende augurare un sereno Natale a tutti cittadini della Città di Teramo e l’auspicio che il 2021 possa essere l’anno della rinascita sociale.

Il Sindaco

Dott. Gianguido D’Alberto

Il Presidente del C.d.A. Ing. Stefano Alessiani