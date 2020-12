LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID19: PRIMA ASSEMBLEA DIGITALE PER GLI STUDENTI DELL’EINSTEIN

La pandemia non ha annullato solo la didattica in presenza per gli studenti, ma anche tutti i momenti di condivisione legati alla vita studentesca. Da tempo le assemblee d’istituto sono bloccate, ma i ragazzi del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo non hanno mollato.

Oggi, dopo mesi, i rappresentanti d’istituto hanno riunito tutti gli studenti dell’Einstein organizzando per la prima volta un’assemblea d’istituto in streaming attraverso piattaforme digitali. Tanti sono stati i corsi proposti in collaborazione con associazioni, professionisti e la Croce Rossa di Teramo; tante, quindi, le tematiche trattate: revenge porn, i confini della sessualità, l’importanza dell’attualità, la letteratura, gli obiettivi dell’Agenda2030, i diritti degli animali e dell’ambiente.

Attraverso i corsi, i ragazzi hanno avuto la possibilità di ampliare il loro bagaglio culturale, ma anche di sviluppare le loro competenze. Alcuni corsi sono stati tenuti dagli studenti stessi con coraggio e talento.

“Le parole-chiave della giornata sono state in-formazione, sensibilizzazione e prevenzione -affermano i rappresentati d’Istituto- e la nostra Preside Clara Moschella si è dimostrata entusiasta e soddisfatta della nostra iniziativa. In fondo, è stato un modo per abbattere le distanze e superare questo tempo privo di affetti e sicurezza.”

Nonostante tutte le difficoltà, ancora una volta i giovani hanno dimostrato partecipazione, interesse e voglia di esplorare.