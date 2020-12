FONDAZIONE TERCAS E IL CONCERTO DI NATALE DEL BRAGA: «ABBIAMO SCELTO LA MUSICA PER GLI AUGURI»

Il Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana di Sante, ha partecipato ieri sera ad un Concerto organizzato dal Conservatorio Braga nell'ambito del Progetto "Braga per il Sociale"

Di seguito una Sua dichiarazione:"In un anno come questo anche trovare le parole giuste per fare gli auguri sembra un'impresa. Ma esistono poi parole giuste per tutti?