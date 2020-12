ACCESO IL RISCALDAMENTO AL “MELOGRANO”, GRAZIE ALLA PRESIDENTE CECI UN NATALE DIVERSO

Nella narrazione epica del Natale, l’idea che da sempre si associa alla festa, è quella del “tepore”. Di quel tepore umano, fatto della semplicità della condivisione, del senso profondo della ricorrenza, del valore del ritrovarsi. Ma anche, in una lettura più empirica, del calore reale che rende le nostre case, nel contrasto col mondo esterno, luoghi del vivere sereno. Senza quel calore, non c’è tepore. Senza quel calore, non c’è la dimensione intima della festa. Senza quel calore, non è Natale. E lo sa bene, la presidentessa dell’Ater di Teramo, Maria Ceci, che dopo aver dipanato l’ingarbugliata matassa di un incastro burocratico, è riuscita a portare calore nelle palazzine del complesso Melograno, alla Cona. Proprio nel giorno dell’antivigilia di Natale, è stato infatti acceso l’impianto di riscaldamento, offrendo una risposta vera e reame alle famiglie che vivono in quel complesso. Un impianto di riscaldamento a pavimento, centralizzato e moderno, che era “bloccato” dalla mancata costituzione del condominio in quanto figura giuridica, ma grazie alla sensibilità della presidente Ceci, la burocrazia ha dovuto lasciar posto alla soluzione del problema, consentendo alle famiglie di poter godere di quel calore avvolgente, col quale costruire il tepore di un Natale davvero nuovo.