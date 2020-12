DOMANI TORNA LA ZONA ARANCIONE, DAL 7 GENNAIO SAREMO "GIALLI" E SI TORNERA' A SCUOLA AL 50%

Torna da domani e fino al 30 dicembre la zona arancione in Abruzzo e nel resto d'Italia in sostituzione della rossa. Nei giorni in arancione - 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio - si potrà circolare liberamente nel proprio Comune e i negozi saranno aperti, mentre per mangiare al ristorante o prendere un caffè al bar bisognerà attendere ancora. Resta consentita l'attività di asporto dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio.

Il 7 gennaio è invece la data in cui si dovrebbe tornare al regime di zona gialla, che varrà per tutta l'Italia, compreso l'Abruzzo che dovrebbe essere uscito dalla zona arancione. Per quel giorno è anche in programma la riapertura delle scuole per il 50 per cento del totale degli alunni.