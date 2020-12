SCUOLA, E' UFFICIALE: SI RIENTRA IL 7 GENNAIO

Si torna a scuola il 7 gennaio, è ufficiale: in Abruzzo, come nel resto delle regioni d'Italia. A tornare in classe saranno anche gli studenti delle scuole superiori, che sono a casa da novembre. Il Governo ha deciso di procedere con gradualità e di prevedere, all'inizio, lezioni in presenza solo al 50%, non più al 75% come aveva deciso in un primo momento. Per l'altra metà ci sarà la didattica a distanza (Dad). La decisione è stata presa dall'Esecutivo il 23 dicembre al termine di un lungo confronto avuto con Regioni e province autonome. Nel provvedimento è scritto che dal 7 al 15 gennaio deve essere garantita l'attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività deve essere erogata tramite didattica digitale integrata.