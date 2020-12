AL VIA I SALDI IN ABRUZZO, A PARTIRE DA MARTEDI 5 GENNAIO

Stabilita la data di avvio delle vendite di fine stagione in Abruzzo, dal 5 gennaio, per sessanta giorni, partiranno dunque i saldi che potrebbero dare una boccata di ossigeno ai commercianti abruzzesi. Ma le previsioni non sono delle più rosee, infatti secondo le stime della Federazione Moda Italia-Confcommercio, su 115mila punti vendita del fashion almeno 20mila rischiano di abbassare le serrande. I fatturati delle imprese subiranno una flessione importante, con un calo di oltre 20 miliardi di euro di consumi. Anche l’occupazione ne risentirà duramente, con una perdita stimata di 50mila posti di lavoro su 310mila complessivi.

Un settore letteralmente messo in ginocchio dalla crisi pandemica quello della moda, con anche grandi brand che sono stati costretti a chiudere i battenti dopo i lockdown, lasciando a casa migliaia di lavoratori in tutto il mondo.

Nonostante il decreto Natale che ha messo in zona rossa o arancione, a seconda dei giorni, tutta Italia, è ufficiale il calendario dei saldi invernali 2021, con solo qualche possibile slittamento.

A partire per primi, sabato 2 gennaio: Basilicata, Campania, Molise, Sicilia e Valle d'Aosta.

Seguono, martedì 5 gennaio, l'Abruzzo (con possibilità di effettuare promozioni anche nel periodo antecedente), Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Umbria.