SPESA SOLIDALE, DA DOMANI LA CASA DEL POPOLO RACCOGLIERA' GIOCATTOLI, LIBRI E DOLCI PER I PIU' BISOGNOSI

La collaborazione con organizzazioni del territorio e l'esempio di realtà vicine alla nostra, ci hanno dato la consapevolezza di dover fare un ulteriore passo in avanti, e l'idea di creare, anche a Teramo, il progetto della Spesa Solidale è ormai realtà.

Cos'è la Spesa Solidale?

È un modo concreto per aiutare gli altri: un incontro tra chi ha bisogno e chi è nelle condizioni di poter donare.

Non si tratta di semplice assistenzialismo, anzi. La Spesa Solidale punta ad essere uno strumento di emancipazione che porterà i più poveri a uscire dalla loro condizione di precarietà.

Per ogni iniziativa ci sarà un progetto specifico e il primo sarà dedicato ai più piccoli.

Nei prossimi giorni, fino all'Epifania, raccoglieremo giocattoli nuovi, libri per l'infanzia e dolci da poter donare ai bambini delle famiglie precarie della nostra città, all'interno del progetto della Befana Popolare.

Per ricevere basterà contattare i numeri di telefono 3204413258 - 3406647582.

Per donare sarà possibile recarsi nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio presso la Casa del Popolo di Teramo, in via Nazario Sauro al civico 52, dalle 18:00 alle 20:00.

Garantiamo massima sicurezza e il rispetto di tutte le misure di prevenzione.

Inoltre, per consentire anche a chi non è di Teramo oppure non ha la possibilità di uscire, è attivo il conto corrente intestato alla Casa del Popolo di Teramo.

Iban: IT64P0542415300000001001253 - causale "progetto Befana Popolare".