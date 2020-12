ECCO IL TRASPORTO, SCUOLA PER SCUOLA, DECISO DALLA PREFETTURA CON ORARI DIFFERENZIATI

Dopo una serie di incontri con i portatori di interesse (Provincia, Comuni, Tua, società di trasporto private e Forze dell’ordine, Ufficio scolastico provinciale, Dirigenti) la Prefettura di Teramo ha approvato il Piano operativo dei trasporti scolastici in vista del ritorno a gennaio in presenza per il 75% degli studenti.

Vediamo le principali novità. La società di trasporto pubblico TUA garantirà 17 autobus in più, la produzione chilometrica giornaliera sarà incrementata attraverso la previsione di ulteriori 3772 km erogati direttamente da TUA cui si aggiungeranno ulteriori 2100 km erogati dai privati.. Queste percorrenze si sommano ai 18.500 km erogati giornalmente da TUA nella provincia di Teramo e garantiranno il rispetto del limite di capienza del 50%.

Le scuole superiori (dove si concentra il pendolarismo) hanno previsto orari differenziati in entrata e in uscita.

“Un lavoro corale, uno sforzo organizzativo importante che ci investe in maniera particolare perché per la maggior parte riguarda gli studenti delle superiori – dichiara il presidente Diego Di Bonaventura – questo piano garantisce tutti almeno sul Piano degli impegni assunti e condivisi. Sulla funzionalità sarà importante un costante monitoraggio per aggiustare il tiro se ce ne sarà bisogno, un’attività capillare di informazione a famiglie e studenti affinchè tutti vengano responsabilizzati rispetto ai comportamenti individuali: in questa fase saranno determinanti .



LEGGI QUI LA TABELLA SCUOLA PER SCUOLA