VIDEO / I MALUMORI SUL CORSO DI NIKO ROMITO: «NON SI PUO' IGNORARE L'UNI.TE E L'ABRUZZO»

Il nuovo Corso di laurea in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità, attivato nell’anno accademico 2020/21 ha superato i 50 iscritti. Il corso è rivolto a tutti gli interessati alla cultura enogastronomica, allo sviluppo sostenibile, alla scoperta del valore delle produzioni locali e alle tradizioni culinarie.

Il Corso di laurea in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità ha ulteriormente arricchito il Polo Agro-Alimentare dell’Università di Teramo che comprende i Corsi di laurea triennali in Scienze e Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed Enologia e il Corso di laura magistrale Internazionale in Food Science and Technology che da questo anno accademico prevede il “doppio titolo” con la Chulalongkorn University di Bangkok.

Lo ricorda il Rettore dell'Uni.te Mastrocola a proposito del milione di euro che la regione vuole dare alla Sapienza di Roma per un alto corso di formazione da far gestire a Niko Romito. Un provvedimento destinato a far discutere e a mettere sotto accusa il Governatore Marsilio che regala soldi della Regione Abruzzo al Napoli Calcio ed ora anche ad una università romana.

ASCOLTA QUI IL RETTORE