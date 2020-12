FOTO/ PACCHI ALIMENTARI DEI COMMERCIANTI DEL CENTRO STORICO PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE

100 pacchi con beni alimentari primari saranno consegnati per l'Epifania dal Banco di Solidarietà ad altrettante famiglie bisognose. L'iniziativa è dei commercianti del centro storico di Teramo, con una partecipazione ampia e spontanea. In un momento come questo i commercianti hanno voluto manifestare la loro solidarietà ai meno abbienti, nonostante le evidenti difficoltà dei commercianti stessi." Grazie e buon anno!, è l'augurio dei commercianti del centro storico.