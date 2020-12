BRACCIALETTI VOTIVI PER OGNI OSPITE DELLA CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS DI TERAMO

Braccialetti votivi per ogni ospite della struttura. È questo l'unico gesto per allietare lo spirito degli ospiti della casa di Riposo "De Benedictis" di Teramo in questo momento delicato. Idea partita dagli assistenti e messa in pratica tramite la collaborazione del Banco di Solidarietà di Teramo e del Banco "F.A.M Isola Amici" di Isola del Gran Sasso e con la compartecipazione delle Ditte di Articoli Religiosi Caart di Lucci e Tiesse di Torbidone situate a Isola del Gran Sasso, che hanno messo a disposizione i bracciali a prezzo di costo senza un minimo guadagno anche se il periodo storico non lo permette. Il confezionamento dei cesti è stato fatto dagli stessi assistenti, sperando che questo gesto doni un sorriso a tutti gli ospiti della struttura e con la speranza di superare presto questo momento di difficoltà.