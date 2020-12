BUON 2021 AI LETTORI DI CERTASTAMPA

È finito. Davvero. Il 2020 non c’è più e ogni anno che muore scivola nell’altro, che arriva carico di aspettative. Certo, non sarà difficile fare meglio di questo orribile 2020, ma è da qui che dobbiamo ripartire, per fare meglio e farlo tutti insieme. Noi ci saremo.

Noi di certastampa.

Quest’anno siete stati tantissimi a seguirci: abbiamo raccolto quasi 14 milioni di visualizzazioni. 14 milioni. Un numero enorme, che ci spinge a fare sempre meglio per offrirvi un’informazione attenta, puntuale, corretta e soprattutto.. vera.

Buon 2021 a tutti