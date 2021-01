TELELASER E AUTOVELOX, INIZIA CON CONTROLLI QUOTIDIANI L'ANNO NUOVO

Autovelox e Telelaser a partire da oggi, primo gennaio su statali e superstrade. Inizia l'anno con controlli pressocchè quotidiani in alcuni Comuni della provincia di Teramo e di Giulianova.

Come è possibile vedere dal prospetto della Prefettura, sulla Teramo Mare il telelaser sarà di casa, cosè come sulla statale 81, a Piano D'Accio e su via Cupa e sul lungomare Zara a Giulianova.

Prudenza è la parolda d'ordine se non si vuole incorrere in pesanti sanzioni.

