FOTO/ GIARDINETTO "FANTASMA ED INCOMPLETO" IN VIA AVERARDI, IL COMUNE LO FINIRA'?

E' stata una sorpresa scoprire una scorciatoia o se volete un bel giardinetto con altrettanto belle panchine che, ci raccontano, essere gestito e pulito dal Comune ma non ancora concluso. Per finirlo, basterebbe togliere delle sterpaglie spinose che si trovano alla fine del vialetto, vialetto che sarebbe stato realizzato da un annetto circa, ci raccontano alcuni residenti, sopra ai condomini di via Averardi che porta verso Colleparco. Come mai, si domandano i residenti, il giardino che serve a collegare le due zone della città ancora non viene concluso e si interrempe ad un certo punto del percorso?

Domande che giriamo agli assessori di Bonaventura e Cavallari. Aspettando la risposta...