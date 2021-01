LA DENUNCIA / IN VIA PRETUZIO RIFATTO SOLO META' DELL'ASFALTO, PERCHE'?

In via Pretuzio a Teramo, l'asfalto rifatto solo a metà. La denuncia arriva da un residente che scrive all'assessore Valdo Di Bonaventura: «vorrei chiedere la motivazione perché l'asfalto è stato eseguito solo a metà della via? Forse sono finiti i soldi? Forse una dimenticanza? Perché?».