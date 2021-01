ASFALTO A META' IN VIA PRETUZIO, L'ASSESSORE RISPONDE AL RESIDENTE: «LO HA FATTO LA TIM, IN PRIMAVERA INTERVERREMO SU TUTTA LA ZONA»

L'assessore Valdo Di Bonaventura replica immediatamente al residente che oggi ha denunciato la realizzazione dell'asfalto a metà in via Pretuzio e spiega che: «Non è stato reliazzato dal Comune quel tratto di asfalto ma dalla Tim dopo un lavoro effettuato nei giorni scorsi per scavi di sistemazione della fibra, in primavera sarà rifatta tutta la via spiega Di Bonaventura - insieme a via dello Zoppo, via Antica Cattedrale e speriamo di poter inserire anche via delle Recluse, in modo da sistemare tutta la zona».