TREMILA PIZZE AI CITTADINI DI CASTELLALTO...PER SOLIDARIETA'

Solidarietà protagonista in questo periodo natalizio nel comune di Castellalto dove sono state consegnate a tutta la cittadinanza, dall’Azienda Agricola Genuina di Castelnuovo Vomano, due basi per pizza pronte per essere farcite e cotte. Circa 3000 le basi totali sfornate e consegnate casa per casa dai collaboratori dell’azienda. La bellissima iniziativa è stata accolta con sorpresa e commozione dai cittadini del comune che hanno potuto provare i prodotti biologici dell’azienda durante queste feste natalizie.

“Abbiamo pensato di fare un gesto simbolico per rallegrare un po’ le feste di Natale e siamo felicissimi che l’idea sia stata gradita da tutti i cittadini del comune di Castellalto” – dichiara il titolare dell’azienda agricola Genuina e vincitore della Pizza in Pala e senza glutine Pizza World Championship Gianni Pompetti.