VIDEO / OLTRE 600 RICHIESTE PER I BUONI SPESA PER 200 MILA EURO, PRONTO UN NUOVO BANDO

Oltre 600 richieste d parte di cittadini che si trovano in disagio economico per colpa del Covid sono stati richiesti al Comune di Teramo in questi giorni. Ci sono anche commercianti e titolari di partita iva che stanno vivendo in condizione di povertà quotidiana. Altri buoni saranno messi a disposizione per 150 mila euro nel secondo bando, a gennaio.

ASCOLTA QUI ILARIA DE SANCTIS ANCHE SU R115