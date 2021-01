L'IZS RISCHIA LA PARALISI E L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TAMPONI, IL DIRETTORE SCRIVE ALLE REGIONI ABRUZZO E MOLISE

L'Izs è paralizzato perchè manca un cda a causa dell'annullamento del decreto di nomina. Una situazione che rischia di ripercuotersi non solo sulle attività ordinarie ma anche sull'analisi dei tamponi Covid-19. Così il direttore generale Nicola D'Alterio ha scritto al presidente della Regione Marco Marsilio, e per conoscenza anche al presidente della Regione Molise Donato Toma, al direttore generale della sanità animale del ministero della Salute Pierdavide Lecchini, all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e al direttore del dipartimento di presidenza della Regione Emanuela Grimaldi, per chiedere che la Regione Abruzzo approvi per le vie brevi il bilancio dell'ente e la rapida nomina del nuovo cda, scrive Il Centro. A presentare il ricorso contro la Regione Abruzzo e nei confronti di Davide Calcedonio Di Giacinto, di cui riteneva illegittima la nomina, e a chiedere l'annullamento del relativo decreto era stato nei mesi scorsi il veterinario rosetano e membro del precedente cda Pietro Enzo Di Giulio.